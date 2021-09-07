Минтруд планирует постепенно сокращать перечень "неженских" профессий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Минтруд будет постепенно сокращать перечень запрещенных для женщин профессий по мере развития технологий, заявил первый замглавы министерства Алексей Вовченко. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, ведомство намерено развивать список в части формулировок, чтобы сокращение содержащихся в нем позиций было не номинальным, а фактически расширяло перечень доступных для женщин профессий.
"Ведь в некоторых случаях идентичные работы могут выполняться в разных условиях – необходимо уточнять перечень так, чтобы ограничения затрагивали только те рабочие места, которые действительно представляют риск для женщин", – добавил Вовченко.
Ранее сообщалось, что в октябре вторая женская группа закончит учебу на машиниста электропоезда. Сейчас новой профессии учатся 42 девушки. Среди них стюардесса, директор магазина, мастер спорта, сотрудник таможни и полицейский. Обучение стартовало в марте этого года. Девушки проходят подготовку в смешанных группах вместе с мужчинами.
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