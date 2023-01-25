Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Названы наиболее востребованные профессии в России. Об этом сообщает News.ru.

"По данным онлайн-площадок по поиску работы и персонала, сегодня на рынке труда наиболее востребованы специалисты в сферах продажи, логистики, строительства и медицины", – говорится в сообщении.

Кроме того, работодатели находятся в поиске продавцов, учителей, врачей, водителей, инженеров и курьеров.

Согласно данным HeadHunter, вакансий продавцов-консультантов и продавцов-кассиров за последний месяц было размещено порядка 70 тысяч с зарплатой в размере 30–55 тысяч рублей. Кроме того, на "Авито.Работе" эти вакансии занимают примерно 12% от общего объема предложений.

По словам управляющего директора сервиса Артема Кумпеля, в этом году спрос на продавцов снижаться не будет, кроме того, можно ожидать увеличения зарплат таких специалистов.

Вакансии врача на hh.ru достигли отметки в 32 тысячи предложений с заработной платой в размере 50–85 тысяч рублей. В сервисе "Зарплата.ру" количество предложений на данную вакансию с июля по декабрь 2022 года увеличилось на 16%. Из-за роста заболеваемости ОРВИ спрос на медиков опять начал увеличиваться. Кроме того, на 7%, до 53,6 тысячи рублей, выросла зарплата.

На платформе "Авито.Работа" доля вакансий водителя составляет 7%. В основном спрос на водителей высокий. На hh.ru в последний месяц число таких вакансий достигло 29,6 тысячи предложений со средней зарплатой от 40 до 85 тысяч рублей. Кроме того, растет спрос на логистов. В среднем зарплата по этому направлению – 75 тысяч рублей.

За полгода спрос на курьеров в России увеличился на 65%. Согласно данным "Зарплаты.ру", в июле зарплата курьеров составляла 45 тысяч рублей, при этом в октябре выросла на 30%.

Благодаря господдержке вырос спрос на претендентов из строительной области. В "Авито.Работе" отметили, что самыми востребованными стали каменщики, сварщики, монтажники, операторы спецтехники, разнорабочие. Средняя зарплата для этих вакансий – 50 тысяч рублей.

Количество вакансий складских рабочих значительно выросло, заявили в "Зарплате.ру". На 58% стало больше предложений упаковщиков и на 39% – кладовщиков. Это связано с частичной мобилизацией, так как на складах в основном работают мужчины. Зарплата упаковщиков выросла за полгода на 12%, до 82 тысяч рублей, а кладовщиков – на 27%, до 55 тысяч рублей.

Ранее эксперты назвали наиболее удачное время для поиска работы.

По мнению директора по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлии Саниной, периоды со второй половины февраля до середины мая и с конца августа до начала ноября являются наиболее удачным временем для смены работы.

Директор по развитию человеческого капитала Школы управления "Сколково" Сергей Спасов заявил, что начало года может быть удачным периодом для поиска новой работы. Он это связывает с тем, что компании начинают новый бюджетный цикл.



"Жизнь в большом городе": рынок труда

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