Московских инженеров пригласили на собеседования в центр занятости "Моя работа"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В центре занятости населения "Моя работа" проведут собеседования со специалистами инженерно-технического профиля, оптиками и представителями рабочих профессий. Соискатели смогут трудоустроиться на завод или производство, передает портал мэра и правительства Москвы.

По словам директора столичной службы занятости населения Андрея Тарасова, в текущем году промышленная сфера города продолжает искать сотрудников. Первоочередно работодатели нуждаются в инженерах и специалистах рабочего профиля со средним и высоким уровнем квалификации, подчеркнул он.

"Познакомиться с актуальными позициями и пройти собеседования на ведущие предприятия Москвы помогает эффективный сервис рекрутмента службы занятости населения – открытые отборы. Одно из таких мероприятий пройдет 18 января", – поделился Тарасов.

Он добавил, что во время отборов соискателям представят самые актуальные вакансии. Им предложат конкурентную зарплату, соцпакет, добровольное медицинское страхование, питание и многое другое. Так, специалисты с опытом от трех до пяти лет смогут получить работу на позиции инженера по качеству первой категории, комплектовщика изделий и инструментов.

Соискателям перед собеседованием рекомендовали пройти подготовку под присмотром карьерного консультанта службы занятости населения. Они помогут составить резюме, а также расскажут, как лучше представить себя работодателю.

Открытый отбор пройдет с 14:00 до 16:00 в центре занятости населения "Моя работа". Необходима предварительная регистрация.

Ранее в департаменте труда и соцзащиты населения города рассказали о самых необычных вакансиях центра "Моя работа" в 2022 году. Так, ими стали ведущий онлайн-трансляций, антифрод-аналитик, тайный покупатель и догситтер.

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