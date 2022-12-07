Эксперты назвали сферы с наибольшим количеством вариантов для частичной занятости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Эксперты проанализировали объявления и назвали сферы, в которых больше всего вариантов для частичной занятости. Об этом сообщает RT.

Согласно результатам исследования, больше всего вакансий с частичной занятостью в транспортной, туристической, ресторанной сферах, а также в группе "Домашний персонал".

"С увеличением объемов предновогодних поставок и ростом нагрузки на перевозчиков компании активно предлагают подработку для водителей, экспедиторов, грузчиков", – говорится в исследовании.

Как отмечают аналитики "Авито Работа", спрос на специалистов в транспортно-логистической отрасли возрос на 29% по сравнению с показателями прошлого года, а доля предложений составила 6% от всех вакансий на неполный рабочий день.

Также в декабре дополнительный персонал требуется для работы на корпоративах, новогодних банкетах и для доставки заказов готовой еды.

В ресторанно-гостиничной сфере спрос на работников увеличился на 56%, а доля вакансий в сфере общественного питания составила 4% от всех предложений на частичную занятость.

Кроме того, на 6% по сравнению с прошлым годом выросло число предложений в сфере уборки. Так, на домашний персонал пришлось 4% от всех вакансий, предлагающих неполный рабочий день.

Ранее сообщалось, что в столице во время новогодних праздников спрос возрастает на курьеров, продавцов и работников склада. По словам аналитиков, в этот период появляется множество вакансий, которые не требуют обширного опыта. Эксперты поделились, что в новогодние праздники временный персонал требуется в следующих отраслях: ретейл, e-commerce, служба доставок, складские комплексы, общественное питание, развлечения и производство.

До этого аналитики SuperJob выяснили, что жители Москвы хотят в качестве минимальной зарплаты сумму в 43 500 рублей. В первую тройку также вошли Владивосток (40 900 рублей) и Хабаровск (40 700 рублей).

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