Москвичам рассказали о самых популярных профессиях в новогодние праздники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во время новогодних праздников в Москве спрос возрастает на курьеров, продавцов и работников склада, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на сервис SuperJob.

По словам аналитиков, в этот период появляется множество вакансий, которые не требуют обширного опыта. Эксперты поделились, что в новогодние праздники временный персонал требуется в следующих отраслях: ретейл, e-commerce, служба доставок, складские комплексы, общественное питание, развлечения и производство.

Вакансии в этих сферах не требуют высшего образования. Аналитики порекомендовали искать подобную работу уже в конце ноября.

"Временные вакансии на период новогодних праздников обычно появляются в конце ноября, но пока их немного: работодатели пытаются оценить спрос, пока нет понимания, каков объем новогодних мероприятий запланирован в столице", – поделились эксперты.

До этого аналитики SuperJob выяснили, что жители Москвы хотят в качестве минимальной зарплаты сумму в 43 500 рублей. В первую тройку также вошли Владивосток (40 900 рублей) и Хабаровск (40 700 рублей).

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