В России зафиксировали рост спроса на специалистов со знанием китайского языка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России выросло число вакантных мест для специалистов со знанием китайского языка. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса "Зарплата.ру".

В период с марта 2022 года количество вакансий для специалистов по логистике и менеджеров по внешнеэкономической деятельности увеличилось на 60%. Средняя зарплата сотрудников указанных секторов за полгода выросла на 15% и достигла 71 тысячи рублей.

"Например, менеджеру в Москве с обязанностями ведения переговоров и поиска новых поставщиков в Китае с обязательным требованием знания китайского языка предлагают от 60 до 100 тысяч рублей, а байеру радиооборудования – 80–100 тысяч", – говорится в сообщении.

Переводчиков с китайского стали искать чаще на 30%. Их медианная зарплата составляет около 50 тысяч рублей. К знанию китайского языка работодатели часто требуют владение английским. В Москве владеющий письменным и устным переводом может зарабатывать до 100 тысяч рублей, знающий юридические термины – до 120 тысяч рублей.

В 2022 году востребованными профессиями в России стали менеджер по продажам, водитель и продавец. Наименьшую популярность получили менеджеры по рискам и бортпроводники. При этом 86% российских предприятий заявили, что имели дефицит сотрудников в 2022 году.



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