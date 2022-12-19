Более 200 москвичей нашли работу благодаря чемпионату "Абилимпикс"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В 2022 году 236 участников чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью "Абилимпикс" были трудоустроены в столичные компании. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день меняются стереотипы о трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья. Работодатели учатся ставить на первое место профессиональные компетенции соискателя", – приводят слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

Партнерами чемпионата выступили более 200 московских компаний. Участники "Абилимпикса" получили рабочие места в сферах торговли, технологий, услуг и других отраслях. В случае необходимости потенциальный работодатель помогает москвичу с ограниченными возможностями здоровья получить недостающие навыки.

Чемпионат "Абилимпикс" проходил в Москве в период с 28 по 31 октября. 146 лучших в своей профессии москвичей получили награды. Золотым медалистам вручили сертификаты на 100 тысяч рублей, серебряным и бронзовым – на 75 и 50 тысяч соответственно. Выигранные средства они смогут использовать для получения дополнительного образования и на приобретение технических средств реабилитации.

Также победители и призеры получили призы от Сергея Собянина. Золотым медалистам выплатили по 300 тысяч рублей, серебряным и бронзовым – по 200 и 100 тысяч рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что с 2021 по 2022 год около трех тысяч горожан с особенностями здоровья нашли работу при поддержке специалистов службы занятости населения. Кандидатам предлагают вакансии на специально оборудованные рабочие места и позиции с удаленной занятостью. Городские карьерные консультанты сопровождают соискателей на собеседовании и способствуют адаптации на новом рабочем месте.



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