В Москве возведут новые технопарки и заводы на 108 тыс рабочих мест – Ефимов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За весь текущий год градостроительно-земельная комиссия столицы поддержала порядка 79 проектов комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Информацией об этом поделился заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он также добавил, что 27 таких проектов были отданы под строительство заводов или технопарков. В общей сложности площадь подобных объектов составляет порядка 2,5 миллиона "квадратов". Благодаря проектам в столице смогут работать более 108 тысяч специалистов.

Помимо производства, в Москве будут реализованы проекты социальной, общественно-деловой и жилой недвижимости, которая требуется городу.

"Предприятия и технопарки появятся в 21 районе столицы. Больше всего рабочих мест будет создано в Северо-Восточном административном округе – 40,6 тысячи. В Западном административном округе появится 27,4 тысячи вакансий, а в Юго-Восточном административном округе – около 14 тысяч новых предложений о трудоустройстве", – заявил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская заявила, что специалисты организации с начала 2022 года рассмотрели более 54,3 тысячи заявок от застройщиков на получение госуслуг. Это на 13% больше показателя прошлого года.

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