Эксперты рассказали, кем и за сколько можно подработать в новогодние праздники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самыми востребованными вакансиями в новогодние праздники являются актеры на роли Деда Мороза и Снегурочки. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на сервис "Авито. Работа".

Заступить на временную подработку можно при наличии любого сценического опыта. Одна из промоутерских компаний была готова платить за четырехчасовой выход на раздачу подарков пассажирам столичного метро около 1 200 рублей.

В Казани нужны не только опытные Деды Морозы и Санта Клаусы, но и Кыш Бабаи с их Кар Казы – татарский зимние "деды" и их "внучки". В период с 20 декабря по 3 января можно заработать от 4,5 до 7 тысяч рублей в день. Также актеры на роль Деда Мороза и Бабы-яги требуются в Нижнем Новгороде.

От 60 тысяч рублей в неделю может заработать новогодний фотограф в Москве. Шеф-аниматору ледовых программ предлагают за работу в течение двух месяцев 160 тысяч рублей.

В период с 31 декабря по 8 января на работу в Крыму требуется повар-универсал. Обычную смену оплатят в 3 тысячи рублей, новогоднюю – в 9 тысяч рублей.

Желающим подработать в новогодние праздники порекомендовали тщательнее изучать трудовые условия. При поиске работы в интернете россиянам не следует отправлять данные банковской карты, копии паспорта и других документов, а также переходить по подозрительным или незнакомым ссылкам из писем.

Ранее 41% россиян заявил, что планирует купить к праздничному столу все, что захочется. Сделать традиционный салат оливье хотят 23% участников опроса. Мандарины точно будут на праздничном столе у 17% опрошенных россиян.



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