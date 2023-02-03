Названы самые популярные среди россиян образовательные курсы в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Стало известно, какие образовательные курсы предпочитали выбирать россияне в прошлом году. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные аналитиков.

Специалисты финансового маркетплейса "Сравни" проанализировали активность пользователей проекта "Образование" за 2022 год. Результаты оказались следующими:

41,6% выбрали курсы по программированию – чаще всего клиентов интересовали программы по веб-разработке, QA-тестированию и мобильной разработке;

20,2% проходили курс по дизайну – графический дизайн, 3D-моделирование, веб-дизайн;

7,2% останавливались на программах по менеджменту – курсы по Microsoft Excel, про HR и по управлению и менеджменту.

Также были востребованы курсы по аналитике. Однако в августе интерес к ним упал.

В период с начала лета и до конца года пользователи все больше отдавали предпочтение образовательным программам по маркетингу. Осенью стали популярны курсы про красоту и здоровье – они заняли четвертое место рейтинга.

Также стало известно, жители каких регионов больше всего настроены на получение дополнительного образования:

Москвы и Подмосковья;

Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

Нижегородской области;

Краснодарского края;

Свердловской области.

Ранее стало известно, что 47% жителей России уверены , что получение высшего образования гарантирует устройство на высокооплачиваемую работу в будущем.

О среднем специальном образовании в схожем ключе высказались только 17% респондентов. Еще порядка 12% отметили, что ни то ни другое образование не дает никаких гарантий устройства на хорошую работу.

В то же время чуть больше половины опрошенных (51%) не согласны с утверждением о том, что значение высшего образования преувеличено.



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