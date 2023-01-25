Молодежь использует мобильный интернет для поиска информации и видео – опрос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Молодежь использует возможности мобильной сети для поиска различной информации, а также для просмотра фильмов и сериалов. Об этом свидетельствуют результаты опроса ко Дню студента, проведенного компанией "Билайн" среди своих клиентов.

"76% молодых людей 16–25 лет дома используют возможности мобильной сети для поиска различной информации. Столько же опрошенных с помощью мобильного интернета смотрят видео, сериалы и фильмы. Чуть меньше (75%) используют его для прослушивания музыки онлайн. Этими активностями молодежь занимается чаще всего", – говорится в сообщении.

В опросе приняли участие 1 208 жителей ряда городов РФ в возрасте от 16 до 60 лет. Выяснилось, что дома россияне чаще всего ищут ту или иную информацию в Сети, однако в дороге они предпочитают развлекательный контент.

Люди 16–25 лет используют мобильный интернет в транспорте для прослушивания музыки. Этот вариант выбрали 88% респондентов. Порядка 52% молодых людей в пути ищут полезную информацию. Помимо этого, студенты активнее других смотрят в дороге разные видеоролики.

За городом молодые люди пользуются мобильным интернетом для отдыха и развлечений. Однако поиск информации и чтение новостей не оказались в первой тройке целей использования Сети. Выяснилось, что в городе порядка 68% читают новости, а за его пределами – лишь 48%. Россияне более старшего возраста во время поездки более активно ищут информацию в Сети и актуальные события.

В "Билайне" подчеркнули, что оператор продолжает свое развитие в столице и области. В прошлом году сеть построила свыше 5 000 новых площадок для улучшения покрытия и надежности соединения. Кроме того, после рефарминга частотного диапазона 2 100 из 3G в 4G средняя скорость мобильного интернета увеличилась более чем в 1,5 раза.

Ранее сообщалось, что в День студента, 25 января, учащиеся смогут бесплатно посетить Музей Победы. Право на льготу имеют студенты дневных и вечерних отделений высших и средних учебных заведений.

Кроме того, студенты смогут бесплатно проехать по Московской канатной дороге. Принять участие в акции студенты смогут один раз в течение дня. В День студенчества канатная дорога будет работать с 11:00 до 22:00.

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