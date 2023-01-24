Студенты смогут бесплатно посетить Московскую канатную дорогу 25 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Студенты смогут проехать по Московской канатной дороге бесплатно 25 января. Об этом сообщает сайт спортивно-развлекательного комплекса на Воробьевых горах.

"В ставший традиционным праздничный день для студентов при предъявлении студенческого билета в кассах канатной дороги можно получить бесплатный билет", – говорится в сообщении.

Посетить комплекс можно в часы работы со станции "Лужники" или "Воробьевы горы". Принять участие в акции студенты смогут один раз в течение дня. В День студенчества канатная дорога будет работать с 11:00 до 22:00.

Кроме того, в Татьянин день ученики вузов смогут бесплатно посетить Музей Победы. Студентам представят выставку "Молодая гвардия", посвященную подвигу героев Великой Отечественной войны – участников подпольной антифашистской организации в Краснодоне.



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