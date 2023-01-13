Вход в Музей Победы будет бесплатным для студентов 25 января

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы в Татьянин день, который отмечается 25 января, сообщает Агентство "Москва".

Вход будет бесплатным для учащихся дневных и вечерних отделений высших и средних учебных заведений. Для этого необходимо лишь предъявить студенческий билет.

Учащиеся смогут посетить выставку "Молодая гвардия", посвященную подвигу молодых героев Великой Отечественной войны – участников подпольной антифашистской организации в Краснодоне.

Также гости музея смогут посмотреть экспозицию "Подвиг Армии" с диорамным комплексом, Зал исторической правды, мультимедийный зал "Лица Победы", коллекцию портретов героев войны в Зале полководцев, светозвуковую инсталляцию "Дорога к Победе" в Зале славы.

В 17:00 в Зале полководцев пройдет бесплатный праздничный концерт.

Ранее сообщалось, что 25 января студенты очной формы обучения могут бесплатно посетить катки в столичных парках. Кроме того, на ВДНХ студенты и Татьяны смогут сходить в центры "Слово" и "Космонавтика и авиация", а также музей Выставки.

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