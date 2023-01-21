Десятки мероприятий пройдут в Москве в честь Дня студента – Сергунина

Фото: пресс-служба Комитета общественных связей и молодежн

В столице подготовили интерактивную программу ко Дню студента, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Экскурсии, выставки, интеллектуальные игры и спортивные соревнования пройдут с 25 по 27 января.

Желающие смогут принять участие в десятках разных событий по всему городу. Для студентов проведут тренинги по предпринимательству и развитию карьеры. Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что крупнейшими площадками для встреч молодежи в эти дни станут ВДНХ и Парк Горького.

К примеру, 25 января студенты очной формы обучения и посетительницы по имени Татьяна смогут бесплатно покататься на 28 катках. Для этого им нужно оформить билет на сайте конкретного катка, а затем показать его на входе вместе с действующим студенческим билетом или удостоверением личности с именем Татьяна. Аренда коньков также будет бесплатной.

Самый большой столичный каток на ВДНХ предоставит молодым людям и Татьянам скидки. Также они смогут присоединиться к бесплатным экскурсиям по территории и павильонам выставки.

В Парке Горького состоится мероприятие по созданию контента для соцсетей. Участники попробуют написать тексты, снять фото и видео на точках маршрута с разными заданиями.

В Сокольниках и Измайловском парке 26 января запланированы квесты, посвященные культуре и истории России. Также пройдут мастер-классы, спортивные и творческие мероприятия. В этот же день в ситуационном центре правительства Москвы, центре Космонавтика и авиация на ВДНХ и еще на нескольких площадках пройдут встречи молодежи с ветеранами боевых действий и участниками СВО.

27 января в легкоатлетическом манеже Московского государственного строительного университета состоится Гонка универов, участие в которой примут 35 команд столичных вузов. Перед соревнованиями известные спортсмены проведут зарядки. Будет несколько видов испытаний, в том числе полоса препятствий.

Ранее сообщалось, что в Татьянин день, 25 января, студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы. Право на льготу имеют студенты дневных и вечерних отделений высших и средних учебных заведений.



"The City. Идем": катки Москвы

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