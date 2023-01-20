Психолог рассказала студентам, как побороть волнение перед экзаменом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Завкафедрой теоретических основ социальной психологии Ольга Крушельницкая посоветовала брать с собой на экзамены талисманы и счастливые вещи. По ее словам, они помогут справиться с волнением.

"Используйте то, во что вы верите. Если у вас есть талисман, способный уместиться в кармане, возьмите его с собой. Помогут и ритуалы, например одеться во что-то счастливое", – передает Агентство "Москва" ее слова.

Эксперт рекомендовала также представить себе самое худшее развитие событий. Она напомнила о Штирлице, который постоянно думал о провале и о том, что будет, если его разоблачат. По ее мнению, представление самого страшного исхода помогало ему держаться спокойнее.

Перед экзаменом студентам необходимо продумать план, по которому они будут готовиться. Психолог подчеркнула, что он должен включать в себя и отдых. Заниматься лучше всего за рабочим столом, добавила она.

"Организуйте удобное и деловое рабочее место, выключите телефон и заранее попросите окружающих вас не отвлекать. Во время занятий проговаривайте материал вслух, задавайте себе вопросы и отвечайте на них", – посоветовала Крушельницкая.

По словам психолога, можно написать для себя шпаргалки, однако использовать их на самом экзамене не стоит, поскольку это приведет к излишним переживаниям и стрессу. Студентам нельзя забывать и о правильном распорядке дня, нужно вовремя ложиться спать.

Ранее психотерапевт и руководитель центра семейной психологии Александра Толоконина рекомендовала в стрессовых ситуациях не переживать из-за того, что не зависит от человека.

Такой подход позволит сохранить и наполнить жизнь смыслом и отвлечься от волнения на рациональное распределение сил и времени. По ее словам, также следует избегать источника негативных эмоций, включая людей.

В качестве способа снятия стресса эксперт рекомендовала использовать дыхательную технику 4-4-4: четыре секунды на вдох, четыре – на задержку дыхания и четыре – на выдох. Повторять данный цикл необходимо до уменьшения тревоги.



"Доктор 24": тревожность

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