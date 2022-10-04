Эксперт назвала способ сохранять рациональность в стрессовой ситуации

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Психотерапевт и руководитель центра семейной психологии Александра Толоконина рекомендовала в стрессовых ситуациях не переживать из-за того, что не зависит от человека.

"В период стресса важно здраво оценивать и разделять то, на что вы можете повлиять и что вам неподвластно. Переживать из-за того, что выходит за рамки контроля, не стоит. Сконцентрируйтесь на себе, на том, что вы можете сделать, контролируйте то, что зависит от вас", – сообщила она в беседе с "Лентой.ру".

Такой подход позволит сохранить и наполнить жизнь смыслом и отвлечься от волнения на рациональное распределение сил и времени. По ее словам, также следует избегать источника негативных эмоций, включая людей.

В качестве способа снятия стресса эксперт рекомендовала использовать дыхательную технику 4-4-4: четыре секунды на вдох, четыре – на задержку дыхания и четыре – на выдох. Повторять данный цикл необходимо до уменьшения тревоги.

Толоконина также призвала обращать внимание на маленькие радости и привычные вещи.

"Начинайте с небольших шагов, вспомните, что вас радовало в спокойное время – места, привычки, ситуации, и постепенно возвращайте их в свою жизнь", – подчеркнула она.

Кроме того, нужно сконцентрироваться на собственных желаниях и решать проблемы по мере их поступления.

Ранее врач-терапевт, психотерапевт Елизавета Эбзеева также рассказала, как справиться со стрессом. По словам эксперта, избавиться от стресса помогут сбалансированное питание, помощь специалиста, общение с близкими.

Кроме того, терапевт рассказала о пользе сочетания калия и магния в борьбе с тревожным состоянием, поскольку во время стресса организм лишается именно этих элементов.



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