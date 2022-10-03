Врачи рассказали о лучших способах снять стресс

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Снять стресс можно с помощью дыхательной гимнастики, йоги, медитации и других практик. Об этом "Газете.ру" рассказали эксперты медицинского оздоровительного центра Verba Mayr: врач-рефлексотерапевт Ирина Цой и невролог Елена Сопова.

Для того чтобы снизить уровень тревожности и стресса, энергетические практики – гимнастику, йогу и медитацию – необходимо выполнять регулярно, отметили эксперты. Во время занятий необходимо соблюдать правильную технику дыхания и стараться расслабить мышцы. Подобные тренировки улучшают кровообращение и насыщают ткани кислородом, что способствует улучшению сна и восстановлению нервной системы.

По словам Цой, снизить уровень тревожности и стресса также можно с помощью сеансов иглорефлексотерапии.

"Тревожность, страх, ветер, гнев относятся к меридиане сердца, печени, почек. А иглоукалывание – это всегда гармонизация и спокойствие", – объяснила специалист.

Она добавила, что организм воспринимает касание иглы как состояние сна.

Также эксперты посоветовали россиянам уделить внимание массажу и талассотерапии. Последняя основывается на действиях с водой, взятой из открытого моря и подогретой до 33 градусов.

Снизить уровень тревожности и стресса можно с помощью сеансов психотерапии, добавили специалисты. По их словам, в решении проблемы помогут метод десенсибилизации и переработки движением глаз, а также когнитивно-поведенческая терапия.

К другим способам лечения указанных состояний относятся физиотерапия и прием лекарственных препаратов на натуральной основе. Однако эксперты отметили, что назначить лекарственное лечение может только специалист.

Ранее врач-терапевт, психотерапевт Елизавета Эбзеева также рассказала, как справиться со стрессом. По словам эксперта, избавиться от стресса помогут сбалансированное питание, помощь специалиста, общение с близкими и другие способы.

Кроме того, терапевт рассказала о пользе сочетания калия и магния в борьбе с тревожным состоянием, поскольку во время стресса организм лишается именно этих элементов.

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