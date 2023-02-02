40% компаний повышают зарплату сразу всем сотрудникам – опрос

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40% представителей бизнеса готовы повышать зарплату сразу всем сотрудникам организации. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование сервиса автоматизации подбора и обработки резюме "СберПодбор" и сервиса по поиску работы "Работа.ру".

Специалисты выяснили, готовы ли компании повышать зарплату сотрудникам в 2023 году. 52% опрошенных сообщили, что повышают зарплаты только отдельным сотрудникам, а 40% заявили, что в их организациях принято поднимать уровень дохода сразу всем работникам. Еще 8% готовы повысить зарплату только в том случае, если сотрудники их сами об этом попросят.

Одним из важных факторов отказа в просьбе увеличить оклад работника является то, что сотрудник недостаточно хорошо справляется со своими обязанностями. Именно этот аргумент приводят 55% опрошенных, а 52% представителей бизнеса признались, что у организации не всегда есть на это возможности.

Кроме того, 45% участников опроса отметили, что сотрудник может претендовать на повышение зарплаты уже спустя год работы в компании, а 19% работодателей добавили, что оклад может вырасти только спустя 2 года. Еще 16% опрошенных считают, что для повышения зарплаты должно пройти 6–12 месяцев.

Ранее сообщалось, что мужчины в компаниях чаще просят повышения оклада, чем женщины. Также молодые люди более активно просили повысить зарплату, чем люди более старшего возраста.



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