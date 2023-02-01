Россиянам рассказали, кто чаще всего получает прибавку к зарплате

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Повышения заработной платы смогли добиться те специалисты, которые лично просили 30% прибавки или больше. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на сервис по поиску работы SuperJob.

В опросе приняли участие 2 500 россиян, осуществляющих деятельность на протяжении года и более.

Выяснилось, что прибавку в прошлом году просили 38% респондентов. Мужчины чаще заявляли о своих желаниях, чем женщины, – 41 и 34% соответственно. Молодые люди также более активно просили повысить зарплату, чем представители старшего поколения.

Кроме того, граждане РФ с доходами выше среднего заявляли о повышении чаще тех, кто зарабатывает меньше.

"Чаще всего просили 20% к окладам (21% от числа опрошенных, обращавшихся за прибавкой). Повышали же зарплату чаще всего на вдвое меньшую величину – 10%, о таком повышении рассказал каждый девятый. У 56% опрошенных переговоры о повышении зарплаты закончились ничем", – говорится в сообщении.

Наиболее часто в прибавке отказывали тем, кто просил увеличить ставку на 5%. Так, 8 из 10 респондентов остались с прежней заплатой.

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