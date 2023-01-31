Экономист перечислил способы, которые помогут россиянам выбраться из "ловушки бедности"

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Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал, почему многие россияне поколениями не могут выбраться из "ловушки бедности", сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По его мнению, нужны активные социальные лифты, которые будут помогать людям бороться с бедностью, а также увеличение доступности образования для населения. Как считает экономист, "ловушка бедности" – это прежде всего плохое образование.

Зубец пояснил, что в России активный рынок труда и люди с хорошим образованием могут хорошо зарабатывать. При этом часто бедность определяется тем, что люди не могут из поколения в поколение добиться нормального образовательного уровня, добавил он.

"Поэтому, во-первых, необходимы дополнительные меры по увеличению доступности образования, а во-вторых, для этих бедных нужны специальные социальные лифты. Когда, например, есть два кандидата одной квалификации на какую-то позицию с хорошими деньгами, то выбирать надо того, кто хуже живет, то есть у кого более бедная семья", – сказал эксперт.

Он обратил внимание, что в коммерческом бизнесе этого сделать нельзя, однако на госслужбе вполне возможно.

Ранее Владимир Путин назвал главной целью властей рост доходов, сокращение бедности и неравенства в России. Президент рассказал, что уровень бедности в стране уменьшился до 10,5% по итогам третьего квартала прошлого года. Он отметил, что снижение хоть и небольшое, но положительная динамика важна. Глава государства подчеркнул, что ее нужно сохранить.

Президент указал на необходимость роста реального, а не номинального дохода, увеличения зарплат в экономике во всех ключевых сферах.



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