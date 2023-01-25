Почти половина россиян считают высшее образование гарантией хорошей работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

47% жителей России уверены, что получение высшего образования гарантирует устройство на высокооплачиваемую работу в будущем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос, проведенный ВЦИОМ.

О среднем специальном образовании в схожем ключе высказались только 17% респондентов. Еще порядка 12% отметили, что ни то, ни другое образование не дает никаких гарантий устройства на хорошую работу.

В то же время чуть больше половины опрошенных (51%) не согласны с утверждением о том, что значение высшего образования преувеличено. Большинство из них – люди старше 45 лет. Молодые люди чаще сомневаются в необходимости обучения в вузе.

Ранее сервис SuperJob выяснил, что россияне, которые в детстве прогуливали школу, часто зарабатывают больше своих прилежных товарищей. Так, 35% работников с зарплатами выше 80 тысяч рублей сегодня приходится на тех, кто не боялся периодически пропускать учебу.



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