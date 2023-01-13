Стало известно, как складывается судьба школьных прогульщиков

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, что россияне, которые в детстве прогуливали школу, часто зарабатывают больше своих прилежных товарищей. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Опрос трех тысяч человек из более чем 500 городов показал, что 48% россиян в юношестве хотя бы раз прогуливали школьные занятия. Половина из них делала это время от времени, а злостными прогульщиками были лишь 5%.

Сегодня 35% работников с зарплатами выше 80 тысяч рублей приходится на тех, кто не боялся без уважительных причин пропускать школу. Причем часто они занимают руководящие должности: карьерных высот добиваются 49% тех, кто "гулял" периодически, а вот среди злостных прогульщиков этот показатель составляет уже только 5%.

Психолог и карьерный консультант Анна Мухина не согласна с выводом о том, что прогульщики обычно добиваются большего успеха, поскольку большинство людей хотя бы раз прогуливало учебу. В то же время, по ее словам, из опроса можно сделать другой вывод: у детей, склонных к нарушению дисциплины, шире диапазон профессиональной самореализации.

"Это не говорит о способности расставлять приоритеты и обязательности материального успеха, они одинаково часто становятся как руководителями, так и преступниками. Но такие люди ищут и выбирают, и иногда судьба идет им навстречу", – объяснила специалист.

Робким же людям, отмечает Мухина, для достижения успеха часто требуется долго заниматься кропотливым и однообразным трудом.

Ранее рекрутер Татьяна Долякова спрогнозировала повышение спроса на новых специалистов в государственных компаниях в 2023 году. По ее словам, желающим получить должность руководителя среднего или высшего звена в таких организациях необходимо иметь высшее образование и опыт работы. На позицию младшего сотрудника может быть достаточно только опыта работы.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!