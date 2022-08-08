Эксперт прокомментировал проект Минтруда по обеспечению гендерного равенства в России

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Если государство приложит усилия в направлении разработки проекта о гендерном неравенстве, то статус женщины в РФ может измениться, сообщил эксперт по рынку труда Илья Варакин в разговоре с радиостанцией "Комсомольская правда".
Изменения в законодательстве будут направлены на помощь россиянкам в движении по карьерной лестнице, а также сохранении баланса между семьей, работой и женским здоровьем.
"У женщин есть две проблемы – так называемые липкий пол и стеклянный потолок. Липкий пол – это когда ты долгое время не получаешь повышение, занимаешь низкие должности и, переходя с работы на работу, не можешь расти ни финансово, ни по профессиональному опыту", – объяснил эксперт.
Вторая же проблема встречается среди сотрудниц с опытом работы от 15 до 20 лет. Специалисты уже были линейными работниками и даже получили возможность стать руководителями отделов. Однако стать топ-менеджерами им не удалось, отметил Варакин.
Подобное предложение о гендерном неравенстве стало вторым – аналогичная программа Минтруда действовала с 2017 по 2020 год. По словам Варакина, успеха с точки зрения трудового законодательства тогда достичь не удалось.
Эксперт высказал надежду на реализацию программы с целью помочь женщинам продвигаться в карьере без ущерба семье и внутреннему развитию.
Ранее стало известно, что Минтруд разработает национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023–2030 годы.
В материалах ведомства указано, что цель документа – помощь женщинам в реализации принципа равных прав и свобод полов во всех сферах жизни, повышение экономической независимости, политической активности и возможностей самореализации россиянок.
Стратегию по обеспечению гендерного равенства курирует первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина. Организована межведомственная рабочая группа из представителей органов власти, научного и экспертного сообщества.
Минтруд РФ вступился за права женщин
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