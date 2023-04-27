Более 550 кредитов по льготной IT-ипотеке выдали в Москве в марте

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В марте 2023 года в Москве выдали 552 кредита по программе льготной IT-ипотеки. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В марте москвичи оформили рекордное количество ИТ-ипотек – 552 кредита на общую сумму около 6,6 миллиарда рублей Это на 85% превышает показатели февраля по количеству кредитов и на 78% – по их объему", – цитирует его пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

По его словам, подобная программа востребована среди москвичей. Всего в период с мая 2022 года по март 2023 года в столице выдали 2 466 кредитов на общую сумму 31,5 миллиарда рублей.

Льготную IT-ипотеку могут оформить лица в возрасте от 18 до 50 лет, работающие в IT-организациях, аккредитованных Минцифры РФ. Средняя заработная плата заемщика не должна быть ниже 150 тысяч рублей в течение последних трех лет до налогообложения.

Максимальная сумма кредита составляет 18 миллионов рублей. Присоединив рыночную кредитную программу, ее можно увеличить до 30 миллионов рублей.

До этого стало известно, что после изменения условий программы IT-ипотеки количество соответствующих заявок начало резко расти. По информации Минцифры, в феврале этого года на получение IT-ипотеки в РФ было подано 4,7 тысячи заявок.

