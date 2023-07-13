Собянин отметил популярность гастрофестиваля "Вкусы России" у горожан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев побывали на главной площадке фестиваля "Вкусы России" на Манежной площади.

Мэр отметил, что фестиваль, который они создали вместе с Патрушевым, проводится во второй раз. Он популярен, участники привозят свою продукцию из 70 регионов страны. На мероприятии представлено более 300 брендов, сообщил он.

"Будем надеяться, что вы (участники. – Прим. ред.) не только на фестиваль, но и в повседневной жизни будете поставлять продукты. Москвичи с удовольствием будут покупать", – подчеркнул Собянин.

Патрушев заявил, что "Вкусы России" проводятся при помощи градоначальника. По его мнению и мнению коллег, люди приезжают на мероприятие с удовольствием и не хотят уезжать.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы уточнила, что за прошедшую неделю площадки фестиваля посетили 1,2 миллиона человек. Мероприятие проводят в рамках комплексной программы продвижения региональных продуктовых брендов "Вкусы России", которую Минсельхоз реализует по поручению Владимира Путина.

Фестиваль "Вкусы России" проходит с 7 по 16 июля. Для горожан работают 26 площадок в разных районах столицы. На них можно попробовать различные блюда, приобрести товары, представленные производителями из регионов страны, посетить мастер-классы художников, ремесленников и шеф-поваров.

Москвичам рассказали, что на Тверской площади они могут попробовать чай на основе полярных ягод и трав, фермерские сыры из Нижегородской области, мясную продукцию из Орловской области, а также курский мед и ряд продуктов из Астрахани. На Святоозерской улице их ждут мясные деликатесы из свинины, говядины, марала и другой дичи, твердые и полутвердые сыры, произведенные на Алтае.

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