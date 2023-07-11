Больше половины домов в Москве подготовили к отопительному сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В более чем половине домов Москвы возобновили горячее водоснабжение, сообщается в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"Сотрудники ПАО "МОЭК" уже провели проверку сетей в почти 32 тысячах зданий, в числе которых свыше 17,2 тысячи жилых домов, в них возобновлено горячее водоснабжение, которое отключалось на время проведения гидравлических испытаний", – говорится в уведомлении.

Отмечается, что в данный момент городские службы проводят масштабные работы по подготовке к новому отопительному сезону. В рамках проверки на тепловых сетях организовали гидравлические испытания.

Как уточнили в пресс-службе, отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, после чего в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, резюмировали в комплексе городского хозяйства.

Плановые отключения горячей воды в Москве стартовали 15 мая. Максимальный срок отключения в Москве составляет до 10 дней при законодательном нормативе в 14 дней. Работы завершатся к 1 сентября.

В общей сложности планируется подготовить к новому отопительному сезону более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.

Собянин рассказал о результатах масштабной модернизации системы водоснабжения в ТиНАО