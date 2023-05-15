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Плановые отключения горячей воды стартовали в Москве, сообщили в телеграм-канале городского хозяйства столицы.

"В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду и новому отопительному сезону начали проведение гидравлических испытаний теплосетей в полном объеме", – рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что специалисты проверят более 17 тысяч километров сетей. Все работы должны завершиться к 1 сентября. Максимальным сроком отключения считается 10 дней при законодательном нормативе 14 дней.

Специалистами ПАО "МОЭК" в течение лета будут выявлены потенциально ненадежные участки теплосетей, после чего их восстановят. Это необходимо для обеспечения бесперебойного теплоснабжения горожан в новом осенне-зимнем сезоне.

Также будет проведена перекладка трубопроводов, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

С графиком отключения воды жители могут ознакомиться на портале mos.ru, сайте ПАО "МОЭК", а также в мобильном приложении "Моя Москва".

Кроме того, москвичи могут получить дополнительную информацию по телефонам единой справочной службы правительства Москвы +7 495 777-77-77, единого диспетчерского центра +7 495 539-53-53 или горячей линии по регистрации показаний индивидуальных приборов учета потребляемой воды +7 495 539-25-25.

Ранее Бирюков рассказал, что 28 апреля завершился отопительный сезон в столице. По его словам, сезон прошел штатно, все системы и оборудование работали в соответствии с нормативами. Это позволило обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей.



Сезон плановых отключений горячей воды стартовал в столице