Столичную систему теплоснабжения перевели на летний режим работы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице завершился отопительный сезон, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, сезон прошел штатно, все системы и оборудование работали в соответствии с нормативами. Это позволило обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей.

Специалисты комплекса городского хозяйства уже начали готовиться к новому осенне-зимнему периоду, который завершится к 1 сентября.

Бирюков сообщил, что в мае стартуют гидравлические испытания, которые позволяют выявить потенциально ненадежные участки сетей и оперативно их восстановить. Всего гидравлические испытания ожидают 17 тысяч километров тепловых сетей. К отопительному сезону подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе 34 тысячи жилых домов.

Во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проводят перекладку трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, а также обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

24 апреля стало известно, что власти Москвы решили перевести системы теплоснабжения на летний режим. По словам Бирюкова, такие мероприятия продлятся не более пяти дней.

В Москве начали отключать отопление