10:35Город
Столичную систему теплоснабжения перевели на летний режим работы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице завершился отопительный сезон, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, сезон прошел штатно, все системы и оборудование работали в соответствии с нормативами. Это позволило обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей.
Специалисты комплекса городского хозяйства уже начали готовиться к новому осенне-зимнему периоду, который завершится к 1 сентября.
Бирюков сообщил, что в мае стартуют гидравлические испытания, которые позволяют выявить потенциально ненадежные участки сетей и оперативно их восстановить. Всего гидравлические испытания ожидают 17 тысяч километров тепловых сетей. К отопительному сезону подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе 34 тысячи жилых домов.
Во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проводят перекладку трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, а также обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
24 апреля стало известно, что власти Москвы решили перевести системы теплоснабжения на летний режим. По словам Бирюкова, такие мероприятия продлятся не более пяти дней.
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