В Госдуму внесен проект о праве властей Москвы сглаживать колебания платы за отопление

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, наделяющий московские власти полномочиями устанавливать особенности платы за отопление помещений в многоквартирных домах. Соответствующий документ размещен в базе данных Госдумы.

В документе указано, что необходимость проекта обусловлена различиями в температуре наружного воздуха в зимний период. В России предусмотрено два способа оплаты отопления: в течение отопительного периода либо равномерно в течение календарного года. Москвичи платят согласно второму способу, поэтому тариф на отопление может формироваться исходя из холодной зимы, даже если следующий зимний сезон значительно теплее.

В связи с этим в Москве рост колебаний за оплату отопления из-за разницы годовых температур может достигать 25–50%. Авторы законопроекта указывают, что в последние годы именно в столице происходят сильные погодные изменения.

Законопроект внесет изменения в закон РФ от 15 апреля 1993 года № 4802-1 "О статусе столицы Российской Федерации" и статьи 157 Жилищного кодекса РФ. Исходя из инициативы, столичные органы власти будут должны выставлять в конце года единовременный корректирующий платеж, учитывающий разницу между начислениями за предыдущий год и стоимостью тепловой энергии, фактически использованной для отопления.

Ранее сообщалось, что россиян могут обязать впускать в квартиры и частные дома сотрудников ЖКХ. Это нужно для установки и обслуживания приборов учета горячей и холодной воды, а также отопления.

С начала 2023 года москвичи отправили в единый диспетчерский центр свыше 1,47 миллиона заявок по жилищно-коммунальным вопросам. Ежедневно фиксируется 16 тысяч обращений. Большинство из них удается решить в тот же день.