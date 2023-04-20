17:40Общество
Путин предложил работать более избирательно при повышении тарифов на ЖКХ
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
При повышении тарифов за коммунальные услуги необходимо работать более избирательно, заявил Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.
"Да, не хотят они (муниципальные власти. – Прим. ред.) поднимать тарифы, потому что это неблагодарное дело, тем более если впереди еще какие-то внутриполитические события, в том числе выборного характера", – согласился российский лидер с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
По словам президента, необходимо думать об инвестициях в ЖКХ. Кроме того, нужно поддерживать людей, которые особо в этом нуждаются.
Глава государства также отметил, что главной задачей является улучшение благосостояния граждан. Для этого важно, чтобы все механизмы эффективно приводили к окончательному результату.
Ранее на заседании Совета по развитию местного самоуправления Путин выразил мнение, что отказ от многополярности приведет к поражению. Этот тренд будет только усиливаться, отметил российский президент.
Кроме того, лидер России заявил, что муниципальные власти должны знать потребности семей участников СВО. Это важно для поддержки бойцов спецоперации.
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