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16:37

Политика

Отказ следовать тренду многополярности приведет к поражению – Путин

Фото: kremlin.ru

Мировая тенденция к многополярности будет только усиливаться, заявил Владимир Путин на заседании Совета по местному самоуправлению.

"Тренд многополярности неизбежен. Он будет только усиливаться. Кто не поймет или не захочет ему следовать – проиграет. Это так же очевидно, как восход солнца", – подчеркнул российский президент.

В данный момент министр иностранных дел РФ Сергей Лавров находится в дипломатическом турне, в рамках которого было запланировано посещение Бразилии, Венесуэлы, Никарагуа и Кубы. В МИД РФ уточнили, что считают Латинскую Америку одним из центров формирования многополярного мира.

Ранее в США выразили мнение, что Путин сделал мир многополярным. Российский президент разрушил прежнее однополярное устройство глобальной политики, отметил американский журналист Джексон Хинкль.

Путин заявил, что в Азии формируются новые центры силы

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