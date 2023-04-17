Лавров посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу в апреле

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с 17 по 21 апреля совершит поездку в ряд стран Латинской Америки, во время которой посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Об этом сообщается на сайте МИД России.

"Главу российского внешнеполитического ведомства ждет насыщенная программа, включающая прием у высшего руководства этих государств и переговоры с главами МИД", – говорится в сообщении ведомства.

В МИД уточнили, что Лавров летит в этот регион с конкретной повесткой дня, которая нацелена на укрепление взаимовыгодного сотрудничества наших стран в политической, торгово-экономической, образовательной и прочих сферах.

Также во время запланированных переговоров будут подняты вопросы укрепления международно-правовых основ современного мира, несущей конструкцией которого является Устав ООН.

"Для нас Латинская Америка – это дружественный регион, один из центров формирования многополярного мира, с которым Россия намерена поддерживать динамичный диалог, развивать конструктивное сотрудничество, не подверженное какому-либо диктату извне", – заключили в ведомстве.

Ранее Сергей Лавров сообщил, что в мировой практике наблюдается тенденция отказа от использования доллара во взаиморасчетах в пользу национальных валют. По словам главы российской дипломатии, США сами "подрубили сук, на котором сидели".

До этого президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что ответственность за разжигание конфликта на Украине лежит на Соединенных Штатах. По его мнению, Штаты намеренно способствуют возникновению войн в разных частях света, чтобы продавать их участникам оружие и за счет этого решать свои внутренние проблемы.

Лавров заявил, что РФ может работать по экспорту зерна вне зерновой сделки

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