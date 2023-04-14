Президент Кубы возложил на США ответственность за конфликт на Украине

Фото: Илья Питалев/POOL/ТАСС

Президент Кубы Мигель Диас-Канель считает, что ответственность за разжигание конфликта на Украине лежит на Соединенных Штатах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью политика кубинскому телевидению.

"Правительство США <...> за счет своей огромной медийной силы возбудило чувство презрения к России. Я считаю, что именно они разжигали русофобию и скрывали настоящие причины конфликта, выставив виновником Россию", – сказал Диас-Канель.

По его мнению, Штаты намеренно способствуют возникновению войн в разных частях света, чтобы продавать их участникам оружие и за счет этого решать свои внутренние проблемы. Сами же США от таких конфликтов никак не страдают, уверен кубинский лидер.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад ищет все новые способы сдерживания России вместо того, чтобы наладить с ней диалог. При этом Москва, подчеркивал министр, готова к равноправному сотрудничеству, в котором бы учитывались ее интересы.

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