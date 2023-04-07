Байден продлил на год режим санкций против России

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Президент США Джо Байден продлил на год режим чрезвычайного положения, позволяющий вводить санкции против России, говорится в документе, опубликованном Белым домом.

В заявлении в том числе были упомянуты возможные причины введения санкций. Это препятствие проведению свободных и демократических выборов в США, а также подрыв демократических институтов на территории Соединенных Штатов, злонамеренные действия в киберсфере, поощрение и использование транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства и другое.

В документе утверждается, что необходимость таких действий продиктована тем, что "враждебная деятельность" правительства России представляет чрезвычайную угрозу нацбезопасности, внешней политике и экономике США.

Ранее Владимир Путин заявил, что западные санкции против Российской Федерации останутся надолго. По мнению президента, наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов здесь нужны средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны.

24 марта глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что следующий пакет санкций Евросоюза против России, который станет 11-м по счету, будет нацелен на борьбу против обхода уже введенных ограничительных мер.

Немногим позже депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес поделился мнением, что лидеры стран Евросоюза отказываются слушать своих граждан и продолжают разжигать прокси-войну против России.



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