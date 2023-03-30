04:46Политика
Депутат ЕП заявил, что 70% европейцев выступают против антироссийских санкций
Фото: depositphotos/Kordin
Лидеры стран Евросоюза отказываются слушать своих граждан и продолжают разжигать прокси-войну против России. Таким мнением в Twitter поделился депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
Он отметил, что, согласно опросу Европейского совета по международным отношениям, более 70% европейского населения выступают за мир, а не за усиление санкций против России. Опрос был проведен в июне прошлого года.
Кроме того, ирландский политик осудил Соединенные Штаты и НАТО за продвижение гибридной войны.
Ранее сообщалось, что Швейцария полностью присоединилась к десятому пакету санкций Евросоюза против России. При этом еще 1 марта власти Швейцарии одобрили санкции против 120 физических и юридических лиц из РФ.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что следующий пакет санкций Евросоюза против России, который станет 11-м по счету, будет нацелен на борьбу против обхода уже введенных ограничительных мер.
Глава Еврокомиссии назвала цель 11-го пакета санкций против России
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!