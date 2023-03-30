Депутат ЕП заявил, что 70% европейцев выступают против антироссийских санкций

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Лидеры стран Евросоюза отказываются слушать своих граждан и продолжают разжигать прокси-войну против России. Таким мнением в Twitter поделился депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

Он отметил, что, согласно опросу Европейского совета по международным отношениям, более 70% европейского населения выступают за мир, а не за усиление санкций против России. Опрос был проведен в июне прошлого года.

Кроме того, ирландский политик осудил Соединенные Штаты и НАТО за продвижение гибридной войны.

Ранее сообщалось, что Швейцария полностью присоединилась к десятому пакету санкций Евросоюза против России. При этом еще 1 марта власти Швейцарии одобрили санкции против 120 физических и юридических лиц из РФ.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что следующий пакет санкций Евросоюза против России, который станет 11-м по счету, будет нацелен на борьбу против обхода уже введенных ограничительных мер.

Глава Еврокомиссии назвала цель 11-го пакета санкций против России

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