Следующий пакет санкций против РФ будет нацелен на борьбу с обходом рестрикций – глава ЕК

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Следующий пакет санкций Евросоюза против России, который станет 11-м по счету, будет нацелен на борьбу против обхода уже введенных ограничительных мер. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"11-й пакет санкций будет в основном направлен на борьбу с обходом рестрикций, на то, чтобы закрыть лазейки", – приводит ее слова ТАСС.

Она не уточнила о том, ведется ли работа над новым пакетом санкций уже сейчас. Глава ЕК также не назвала возможные сроки его введения.

Ранее сообщалось, что Евросоюз сместил внимание с введения новых санкций против РФ на контроль за исполнением уже принятых. Евродипломаты уверены, что новые санкции в отношении любого импорта, в том числе удобрений, титана, урановых стержней и других товаров, ударят по блоку больше, чем по РФ.

25 февраля Евросоюз принял десятый пакет санкций против России. Согласно заявлению, ограничения затронули поставки в РФ электронных компонентов, товаров двойного назначения, тяжелой строительной техники и некоторых редкоземельных элементов на сумму 11,4 миллиарда евро.

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