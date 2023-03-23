Мишустин назвал беспрецедентным санкционный удар по России

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Введенные против РФ санкции оказались беспрецедентными, аналогичных по силе мер в новейшей истории еще не вводилось. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства.

"Думаю, в этом зале нет необходимости объяснять, в каких условиях пришлось всем работать. По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было", – сказал глава кабмина.

До этого, обращаясь к парламентариям, премьер-министр заявил, что целью антироссийских санкций с самого начала стал российский народ. По его словам, Запад хотел обрушить экономику РФ, спровоцировать массовую безработицу и снизить качество жизни простых людей.

В то же время Мишустин отмечал, что Россия смогла выстоять вопреки всем негативным прогнозам относительно ее экономики. Так, спад ВВП РФ по итогам прошлого года оказался в пределах умеренных значений. Кроме того, российскому руководству и вовсе удалось вывести экономику страны на путь роста.



Мишустин заявил, что целью антироссийских санкций был народ РФ

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