Спад ВВП РФ оказался умеренным, несмотря на прогнозы – Мишустин

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Падение российского ВВП по итогам прошлого года оказалось не таким сильным, как прогнозировали эксперты. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства.

"Еще прошлой весной аналитики оценивали вероятное падение российского ВВП двузначными цифрами. Но мы выстояли. <...> Спад – неизбежный в таких условиях – оказался вполне умеренным", – сказал глава кабмина.

Более того, добавил он, руководству России и вовсе удалось вернуть экономику страны на путь роста. Так, по его словам, сегодня даже некоторые международные институты дают для РФ позитивные экономические прогнозы на 2023 год и сулят ей темпы роста ВВП в 2024 году, превышающие показатели развитых стран.

Мишустин подчеркнул, что российская экономика демонстрирует свою устойчивость уже не первый раз. Он привел в пример период пандемии коронавируса, с которым Россия справилась лучше многих стран Запада.

Ранее Всемирный банк представил доклад, согласно которому ВВП России в 2023 году сократится на 3,3%. В организации напомнили, что по итогам прошлого года падение ожидалось на уровне 8,9%, однако оно составило 3,5%. При этом в 2024 году ожидается уже рост российского ВВП – он составит 1,6%.



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