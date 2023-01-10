В 2023 году ВВП России сократится на 3,3% – ВБ

Фото: depositphotos/SergeyNivens

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует сокращение ВВП России в 2023 году на 3,3%. Доклад с соответствующей информацией был опубликован во вторник, 10 января, на официальном сайте международной финансовой организации.

В нем эксперты отмечают, что, несмотря на прогнозируемый в июньском докладе спад ВВП РФ на целых 8,9%, за год показатель упал только на 3,5%. Отмечается, что сокращение оказалось в разы меньше в связи пакетами налогово-бюджетной поддержки.

"Добыча нефти также была выше, чем прогнозировалось, а экспорт был перенаправлен по ценам со скидкой покупателям вне Европы. Условия на финансовых рынках стабилизировались быстрее за счет сочетания оперативно введенных и масштабных мер контроля за капиталом и операций с ликвидностью", – подчеркнули в банке.

Согласно докладу, в 2023 году ВВП России вновь сократится на 3,3%. При этом уже в 2024 году прогнозируется рост, который составит 1,6%.

Ранее глава Восточноевропейского института Стокгольмской школы экономики Турбьерн Беккер выделил основные причины устойчивости российской экономики к санкциям Запада. Среди них специалист назвал доходы от продажи энергоресурсов, действия российского Центробанка и опыт предыдущих кризисов.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!