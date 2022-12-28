Сокращение ВВП по итогам января-ноября оценивается в 2,1% – Минэкономразвития

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Сокращение ВВП России с января по ноябрь оценивается в 2,1%, сообщает Минэкономразвития.

Уточняется, что в ноябре экономика в годовом выражении замедлила снижение до 4% год к году после 4,5% год к году в октябре.

В ноябре по отношению к октябрю экономика выросла с исключением сезонности на 0,2%, как и месяцем ранее.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что показатель внутреннего валового продукта в России в период с января по ноябрь текущего года снизился всего на 2% по сравнению с прошлым годом. Также глава кабмина коснулся ситуации на рынке труда, назвав ее стабильной. По его словам, в ноябре этого года показатель безработицы опустился до 3,7%, что является историческим минимумом.

Владимир Путин заявил, что расчет Запада на разрушение российской экономики не оправдал себя. По его словам, ситуацию, вызванную "санкционной агрессией" против РФ удалось стабилизировать благодаря сплоченной и ответственной работе органов власти и предпринимательского сообщества.



Расчет Запада на разрушение российской экономики не оправдался – Путин

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