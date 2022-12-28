В ЦБ оценили варианты замещения импорта в "новой реальности"

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Российской экономике для эффективного импортозамещения понадобится дополнительная рабочая сила, а для поддержания размера инвестиций на оптимальном уровне нужно будет обеспечить высокую капиталоемкость ВВП. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на отчет экономистов департамента исследований и прогнозирования Банка России Марии Лымарь, Александра Реентовича и Андрея Синякова.

"Даже при полном и эффективном замещении импорта в стране, которая нуждается в замене зарубежных товаров, снижается уровень жизни из-за необходимости отвлекать трудовую силу на импортозамещение и поддерживать капиталоемкость ВВП на более высоком уровне", – говорится в материале.

Уточняется, что экономисты также представили три варианта развития российской экономики на ближайшие годы в зависимости от степени импортозамещения. Так, специалисты представили нейтральный, оптимистичный и пессимистичный сценарии.

Первый вариант предполагает неполное импортозамещение, второй – эффективное замещение при минимальных издержках производителей. А третий вариант предусматривает низкий уровень замещения.

При этом, по данным экономистов, все эти сценарии объединяет тот факт, что власти не смогут добиться восстановления уровня жизни россиян до показателей 2019 года раньше чем через 15 лет.

Ранее Владимир Путин заявил, что международная торговля на данный момент переживает кризис. Глава государства отметил, как на фоне этого меняется экспорт и импорт страны.

По мнению российского лидера, приоритетным направлением сейчас является транспортно-логистическая инфраструктура, а также устранение ограничений, которые влияют на торговлю и обмен инвестициями.

В свою очередь, глава министерства финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Россия выработала меры реагирования в борьбе с санкционным давлением. Он уточнил, что в РФ есть определенный план по работе экономического сектора в подобных условиях.



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