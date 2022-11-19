Санкции не позволили изолировать Россию в международной экономике – СМИ

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В Италии заявили о провальной попытке изолировать Россию в международной экономике с помощью санкционного давления. Такое мнение высказал автор издания Corriere della Sera Федерико Рампини.

В своем материале обозреватель уточнил, что в условиях санкций РФ смогла увеличить товарооборот с Индией и Китаем. Также Россия нарастила поставки товаров с некоторыми странами ЕС.

Так, сообщил Рампини, показатели экспорта и импорта РФ с Бельгией выросли на 80%, с Испанией – на 57%, с Нидерландами – на 32%, с Японией – на 13%.

"Россия – один из ведущих мировых поставщиков природных ресурсов и сырья: зерна, асбеста, железа, никеля, платины, аммиака, а также удобрений, асфальта и масла семян", – объяснил обозреватель, уточнив, что многие категории товаров не облагаются санкциями.

Прогноз спада ВВП России также демонстрирует, что санкции не оказали должного эффекта на страну, сообщил Рампини.

До этого глава министерства финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что в Россия выработала меры реагирования в борьбе с санкционным давлением. Он уточнил, что в РФ есть определенный план по работе экономического сектора в подобных условиях.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о снижении уровня инфляции в стране до 13%. По его словам, в апреле 2022 года инфляция в стране составляла порядка 18%.



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