Мишустин заявил о снижении инфляции до 13% к концу октября

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В России за полгода инфляция снизилась с 18 до 13%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"К концу октября в России инфляция составила 13% против порядка 18% в апреле текущего года", – цитирует его ТАСС.

Председатель правительства также отметил, что с января по август объем торговли России со странами, входящими в ШОС, увеличился более чем на треть и превысил 156 миллиардов долларов.

"Будем и дальше делать все необходимое, чтобы закрепить эту положительную тенденцию, усилить кооперацию по всем направлениям", – добавил российский премьер.

Кроме того, Мишустин рассказал, что Россия смогла преодолеть негативные сценарии и стабилизировать ситуацию в экономике, несмотря на более чем 12 тысяч введенных в ее адрес санкций.

Он напомнил, что ограничительные меры затрагивают ключевые финансовые институты, технологический, нефтегазовый, транспортный и другие секторы.

"Но мы смогли преодолеть негативные сценарии и создать условия для стабилизации экономической динамики", – подчеркнул глава кабмина.

Ранее председатель совета директоров "Роснефти" Игорь Сечин рассказал, что отказ зарубежных стран от российских углеводородов вкупе с недостаточным объемом инвестиций повлечет дефицит энергоресурсов, рост цен и, как следствие, всплеск инфляции по всему миру.

При этом, по словам Сечина, ведущие европейские энергетические компании продолжают снижать инвестиции в нефтяную отрасль, несмотря на наблюдающийся в регионе энергетический кризис.



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