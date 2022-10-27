Отказ от российских углеводородов приведет к инфляции – Сечин

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Отказ зарубежных стран от российских углеводородов вкупе с недостаточным объемом инвестиций повлечет дефицит энергоресурсов, рост цен и, как следствие, всплеск инфляции по всему миру, заявил председатель совета директоров "Роснефти" Игорь Сечин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Накопленный недостаток инвестиций, а также отказ от российских углеводородов приводят к острому дефициту энергоресурсов и росту цены, раскручивая инфляционную спираль по всему миру", – сказал он.

При этом, по словам Сечина, ведущие энергетические компании Европы продолжают снижать инвестиции в нефтяную отрасль, несмотря на наблюдающийся в регионе энергетический кризис. В качестве примера он привел компанию Shell, которая намерена прекратить геологоразведку в новых бассейнах к 2025 году, а также Eni, которая заявила о планах сократить добычу нефти к 2040 году до 10%, сконцентрировавшись на добыче газа.

Ранее Сечин заявил, что установка потолка цен на российские энергоресурсы нарушает суверенные права государств. По его мнению, Запад выделил для себя "правильные" и "неправильные" государства и решил по-своему поделить между ними ресурсы. Однако, как отметил глава "Роснефти", Штаты никогда не подпадают под какие-либо ограничительные меры.



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