Сечин назвал введение потолка цен на энергоресурсы покушением на основы суверенитета

Фото: kremlin.ru

Руководитель "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что установка потолка цен на российские энергоресурсы нарушает суверенные права государств.

"Введение потолков – это покушение не только на основы рынка, но и на основы суверенитета. То есть идея, по сути, заключается в том, чтобы отменить суверенные права стран на собственные ресурсы", – отметил он.

По его мнению, Запад выделил для себя "правильные" и "неправильные" государства и решил по-своему поделить между ними ресурсы. Однако, как отметил Сечин, Штаты никогда не подпадают под какие-либо ограничительные меры.

Он добавил, что европейские страны уже увидели, что именно США спровоцировали нынешний кризис и сейчас выигрывают от проблем, которые испытывают их союзники.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что не понимает, где Евросоюз будет брать необходимые энергоресурсы без поставок сырья из России. Выступая на сессии "Российской энергетической недели", он отметил, что РФ всегда была для Европы надежным поставщиком топлива. Также он заявил, что Россия более 20% занимала на рынке по поставкам нефти, почти 40–50% – по поставкам газовых ресурсов.

В свою очередь, агентство Bloomberg сообщило, что США планируют добиваться введения потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. По его данным, в администрации президента США Джо Байдена уверены, что эта цифра покроет производственные затраты Москвы, а также позволит стимулировать продолжение нефтедобычи со стороны России.



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