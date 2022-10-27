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Отказ европейских стран от российских энергоносителей не проходит безболезненно, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Bloomberg, текст которого распространила пресс-служба Госдепа.

По его словам, Вашингтон сделает все возможное, чтобы помочь странам ЕС пережить предстоящую и следующую зиму. Блинкен также считает, что за последние девять месяцев Европа многое сделала для ухода от зависимости от российских энергоносителей.

"Но как и любой переход, особенно переход от того, что устоялось на протяжении многих лет, это вызывает сложности, связано с трудностями, не проходит безболезненно, и европейцы понимают это", – заявил он.

Ранее президент французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос заявила, что США могут потерять контроль над Европой после победы РФ в спецоперации на Украине. По словам эксперта, слабость европейских стран заключается в том, что они не могут понять, что США используют их для решения своих геополитических задач.

До этого издание Global Times опубликовало статью, в которой говорилось, что Евросоюз под влиянием США проводит невыгодную для себя политику на фоне украинского конфликта. В статье отмечалось, что страны Европы готовятся к суровой зиме, а энергетический кризис будет только усугубляться.



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