США рассматривают возможность ограничения экспорта топлива из страны – СМИ

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Власти США изучают возможность введения лимита на экспорт топлива как меру по ограничению цен на энергоносители в стране. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.

По его словам, власти рассматривают все инструменты для борьбы с ростом цен на топливо, включая ограничение экспорта.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен предложила установить предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель, чтобы сократить топливные доходы РФ.

Первый замглавы комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, равно как Новак, предложил американской стороне ограничить стоимость своего сжиженного природного газа. По мнению депутата, уместно было бы установить ее на уровне 150 долларов.

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