Путин заявил, что расчет западных стран на разрушение экономики РФ не оправдался

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Расчет Запада на разрушение российской экономики не оправдал себя, заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он указал, что против РФ ведется "беспрецедентная санкционная агрессия", целью которой является ослабление отечественной экономики, обваливание рубля и провоцирование разрушительной инфляции. Президент также пообещал предложить новые решения в экономике с учетом изменений в мире.

Глава государства назвал необходимым обозначить ряд важных задач государственной политики на 2023 год. По его словам, нужно предложить решения, которые позволят более уверенно развиваться и отвечать на вызовы, с которыми сталкивается отечественная экономика.

"Российские предприниматели, органы власти работали собранно и профессионально, граждане проявили сплоченность и ответственность. Благодаря совместной работе правительства, Банка России, субъектов Федерации удалось стабилизировать ситуацию", – сказал он.

Российский лидер спрогнозировал снижение ВВП примерно на 2,5%. Он признал, что это является спадом, но не крахом в 20%, как предполагали западные эксперты в момент экономической войны. Глава государства отметил, что экономическая динамика продемонстрировала небольшой рост в третьем квартале после минимальных значений второго квартала.

"Государственные финансы России сохраняют устойчивость. По итогам января – ноября текущего года федеральный бюджет исполнен с профицитом в 560 миллиардов рублей, а консолидированный бюджет – с профицитом в один триллион 451 миллиард рублей", – уточнил Путин.

Президент пообещал сохранить ответственную финансовую и макроэкономическую политику, чтобы гарантировать полное финансирование социальных обязательств и решение новых задач в ближайшие три года.

Ранее Путин заявил о продлении льготной ипотеки до 1 июля 2024 года с повышением ставки до 8% годовых. До этого сообщалось, что срок действия программы льготной ипотеки истекает 31 декабря 2022 года.



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