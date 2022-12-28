ВВП России с начала года снизился всего на 2% – Мишустин

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Показатель внутреннего валового продукта в России в период с января по ноябрь текущего года снизился всего на 2% по сравнению с прошлым годом. Об этом в ходе заседания правительства РФ сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Подводя предварительные итоги года в экономике, можно сказать, что негативные прогнозы многих экспертов, западных аналитиков не сбылись. <...> По данным министерства экономического развития, за 11 месяцев снижение ВВП составило всего около 2% к аналогичному периоду прошлого года", – сказал он.

Также глава кабмина коснулся ситуации на рынке труда, назвав ее стабильной. По его словам, в ноябре этого года показатель безработицы опустился до 3,7%, что является историческим минимумом.

Ранее Владимир Путин заявил, что расчет Запада на разрушение российской экономики не оправдал себя. По его словам, ситуацию, вызванную "санкционной агрессией" против РФ удалось стабилизировать благодаря сплоченной и ответственной работе органов власти и предпринимательского сообщества.



Расчет Запада на разрушение российской экономики не оправдался – Путин

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