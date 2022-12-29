Политическая система и экономика России выстояли под напором санкций – Володин

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российская политическая система и экономика страны смогли выдержать санкционное давление, которое было оказано на Россию. Об этом пишет RT.

"Несмотря на беспрецедентное давление и введение против нашей страны более 13 тысяч санкций, политическая система, созданная нашим президентом, и экономическая модель выстояли, доказав свою эффективность", – отметил парламентарий.

Кроме того, он также обратил внимание на то, что государство не переставало выполнять свои социальные обязательства перед населением.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригрозила Евросоюзу ответом на любые санкционные меры против России. Как отметила дипломат, Россия уже адаптировалась к жизни в условиях санкций.

В свою очередь, немецкий журналист Эдуарт Штайнер отметил, что российская экономика противостоит санкциям Запада успешнее, чем предполагалось, а МВФ прогнозирует спад российского ВВП на "жалкие" 3,4%.

По словам журналиста, Россия переживала более тяжелые времена, например кризис 2008–2009 годов, когда ВВП страны упал на 7,8 процента. Кроме того, Штайнер напомнил и о дефолте 1998 года.

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